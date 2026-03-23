Московский военный округ вооружили «Трюфелями»

Московский военный округ (МВО) получил модули дистанционного управления «Трюфель», которые работают с крупнокалиберными пулеметами.

Об этом сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

«В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружение новейшие модули "Трюфель" для дистанционного управления 12,7-миллиметровыми пулеметами "Корд" и НСВ», — говорится в сообщении.

Изделие позволяет удаленно наблюдать за целью, управлять пулеметом и вести прицельную стрельбу на дальности до двух километров. «Трюфель» состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером и тепловизором. Модуль позволяет поражать цели в любое время суток.

Оператор управляет пулеметами по проводам. Он может дистанционного выбирать режим огня и контролировать расход боеприпасов. Питание огневых точек обеспечивает аккумулятор, благодаря которому «Трюфель» может проработать до двух суток без подзарядки.

В декабре стало известно, что в России разработали пулеметную турель «Людмила» с искусственным интеллектом. Комплекс может обнаружить цель на дистанции до 500 метров.