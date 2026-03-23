В ВСУ заявили о резком ухудшении ситуации в ДНР

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) резко ухудшилось из-за продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ в районе Гришино.

Об этом рассказал боец ВСУ с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«[Российские военные] местами опережают по темпу и уже успевают занимать позиции раньше, чем мы стабилизируем их», — подчеркнул украинский военный.

Мучной заявил о закреплении ВС России в черте населенного пункта и безуспешном противодействии со стороны артиллерии ВСУ, указав на критическое положение обороняющихся на северо-западе населенного пункта. По его словам, украинские военные в рамках ротации регулярно оказываются в заранее подготовленных засадах российских военных.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.