Украинские военные, как сообщил агентству РИА Новости сотрудник Следственного комитета РФ, атаковали теле-радиоцентр в Донецке с применением беспилотников производства стран НАТО.

В результате повреждения получили административные здания теле-радиоцентра. Сотрудник СК рассказал агентству, что в ходе осмотра места обстрела найдены фрагменты, предположительно, ударных беспилотников самолетного типа «производства стран НАТО». Многочисленные повреждения, по его данным, получили также многоквартирные жилые дома и образовательное учреждение.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по инфраструктуре телецентра в административном центре ДНР. Накануне вечером в городе, по словам очевидцев, раздались два взрыва, причем один из них был зафиксирован в непосредственной близости от телевизионной вышки.