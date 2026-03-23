Еще один многоцелевой истребитель F-15 был сбит над Кувейтом. Соответствующее видео появилось в соцсетях в понедельник после заявлений ряда иранских СМИ о поражении такого самолета. На кадрах видно, как "Орел" падает в плоском штопоре на фоне ближневосточной городской застройки.

Как пишет иранская газета Tehran Times со ссылкой на отдел по связям с общественностью вооруженных сил Ирана, F-15 был перехвачен над островом Ормуз в одноименном проливе и поражен ракетой "земля - воздух", однако судьба самолета и экипажа иранской стороне неизвестна.

В субботу в КСИР также отчитались о перехвате истребителя F-16 "современной системой ПВО". В дальнейшем анонимный источник рассказал агентству Tasnim, что упомянутый комплекс был иранского производства. После поражения американскому самолету удалось уйти "на территорию соседней страны".

Американские военные опровергли сообщения о сбитом Ираном F-15

В первые дни нового витка эскалации конфликта в Персидском заливе над Кувейтом были сбиты три истребителя F-15. В Тегеране утверждают, что они были уничтожены иранскими вооруженными силами, тогда как американцы списывают потери на "дружественный огонь" со стороны кувейтского самолета.