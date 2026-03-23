Частной охране разрешили применять автоматы и пулеметы против дронов

Российским частным охранным организациям (ЧОО) разрешили получать боевое стрелковое оружие для защиты промышленных и прочих площадок от беспилотников. Текст указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что право на получение соответствующих вооружений получили организации, учрежденные стратегическими предприятиями, госкомпаниями, госкорпорациями, субъектами естественных монополий.

Под действие закона попали ЧОО, которые работают на объектах из перечня критически важных, объектах высшего приоритета. Кроме того, разрешение получили компании, осуществляющие охрану объектов, которым требуется антитеррористическая защита.

Напомним, что с законодательной инициативой в области защиты предприятий от дронов выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

Парламентарий подчеркнул, что с начала СВО украинские военные постоянно осуществляют атаки на объекты ТЭК и иные стратегически важные предприятия с применением БПЛА. Только с начала 2024 года зафиксировано более 920 таких нападений, констатировал он.

Председатель комитета разъяснил, что боевое оружие, такое, как крупнокалиберные скорострельные комплексы, пулеметы и автоматическое длинноствольное оружие, наиболее эффективно для борьбы с беспилотниками самолетного типа.

Ранее сообщалось, что 15 марта 2026 года Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном, чтениях закон о предоставлении права специализированным частным охранным организациям использовать для защиты объектов боевое стрелковое оружие.