Названа причина провала военных учений Канады в Арктике

Крупнейшие военные учения Канады в Арктике провалились из-за аномальных морозов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Отмечается, что маневры проходили около Кеймбридж-Бэй на острове Виктория. Эти учения стали крупнейшими за последние 19 лет — в них приняли участие около 1,3 тысячи человек.

По информации издания, подготовке помешали аномальные морозы, которые доходили до -60C°. Из-за сложных климатических условий военные не смогли расконсервировать ангар с вертолетом CH-47 Chinook, а также провести стрельбы из гаубиц М777.

