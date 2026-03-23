Дроны превратили в металлолом колону КрАЗов с гаубицей "Богдана-БГ"

Российские операторы дронов уничтожают вражескую артиллерию не только на позициях, но и во время попыток произвести передислокацию. Министерство обороны РФ разместило видео, где демонстрируется уничтожение небольшой автомобильной колонны противника.

© Российская Газета

Беспилотники - камикадзе группировки войск "Север" обнаружили, перемещение двух автомобилей КрАЗ-6322 по улице населенного пункта Малая Рыбица (Сумская область).

Первым удару подвергся головной грузовой вездеход, причем попадание пришлось прямо в сидевшего за рулем водителя. За ним двигался тягач с 155-мм гаубицей "Богдана-БГ". Ему ударили в топливный бак. После чего было атаковано орудие.

В результате обе машины вышли из строя, причем у одной полностью выгорела кабина. Серьезные повреждения нанесены артсистеме, относительно недавно появившейся на линии боевого соприкосновения.