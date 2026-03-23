ВС РФ нанесли удар по 7-й пограничной заставе в районе населенного пункта Фонтанка, расположенного в пригороде Одессы, сообщил в своем телеграм-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, на объекте размещались иностранные наемники. Минобороны России эти данные не комментировало.

«Фонтанка — прилет по 7-й погранзаставе, где, по данным местных, размещались иностранные военные», - поделился подробностями он.

При этом он уточнил, что наемники были франкоговорящие, но не европейцы.

По всей вероятности, как отметил Лебедев, речь идет о наемниках из стран Африки, имеющих отношение к французскому иностранному легиону. Также под Одессой Вооруженные силы России поразили объекты складской и ремонтной инфраструктур, в том числе радиомастерские на базе бывших военных объектов.

Ранее наводчик боевой машины Валерий Ступин сообщил, что расчет реактивной системы залпового огня «Град» российской группировки войск «Центр» нанес удар по ключевым тыловым позициям вооруженных сил Украины на Днепропетровском направлении. По его словам, залп осуществлялся с позиции в 10 км от линии фронта.