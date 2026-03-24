США могут потерять тысячи солдат в случае высадки на остров Харк

Американские эксперты предупреждают о катастрофических последствиях возможной наземной операции в Иране. По их оценкам, Тегеран готов к радикальным мерам, включая уничтожение собственной ключевой инфраструктуры.

Отставной подполковник армии США Энтони Агилар выразил мнение, что Иран способен полностью уничтожить свой остров Харк в случае высадки американских морских пехотинцев. По его оценке, у Тегерана имеются ресурсы для такого шага.

В интервью RT Агилар подчеркнул, что атака на остров может привести к тысячам жертв в считаные часы, а оставшиеся в живых американские морпехи окажутся в плену у Ирана.

Ранее другой американский эксперт, аналитик по вопросам безопасности Брэндон Вайхерт, заявил, что наземная операция в Иране может вывести израильские действия из-под контроля. По его словам, в таком сценарии существует риск применения Израилем ядерного оружия.

Эксперты строят теории о том, чем вызван отказ Трампа от атак на электростанции Ирана.

Прошлой ночью Иран запустил очередные ракеты по Израилю и американским базам.