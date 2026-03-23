Стало известно, почему израильский «Железный купол» не спасает от атак Ирана

Даже израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» не способна противостоять одновременной атаке беспилотников и баллистических ракет. Как сообщает News.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Он отметил, что любая система ПВО не гарантирует полного обеспечения безопасности воздушного пространства, личного состава и народа. Эксперт подчеркнул, что израильские системы привыкли работать в ситуациях, когда против них выступает «слабое государства», а налеты являются эпизодическими.

«Ираном сейчас осуществляются атаки, когда несколько единиц беспилотников летят на разных высотах, и выявить, кто действительно нарушитель воздушного пространства и имеет большой боевой потенциал, а кто идет пустышкой, сложно. В это же время идет налет баллистических ракет, на которые тоже нужно обращать внимание», — пояснил Попов.

Генерал пояснил, что израильские системы ПВО не могут оперативно обработать данные по каждому беспилотнику, из-за чего военным приходится выбирать наиболее важные цели, представляющие большую угрозу. Кроме того, свое значение имеет и расход боеприпасов — время, необходимое на подвоз, тестирование и установку, отрицательно сказывается на противовоздушной защите Израиля.