Украинские военкомы используют сайты знакомств для задержания мужчин

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине знакомятся с мужчинами на сайтах знакомств, чтобы выманить их на встречу и задержать. Об этом анонимно рассказала сотрудница ТЦК, видео с её признанием опубликовало издание «Страна».

По словам женщины, военкомы создают фейковые анкеты на платформах для знакомств, заводят переписку с потенциальными призывниками, назначают встречи, после чего мужчин задерживают и вручают повестки. Она утверждает, что такая практика применяется для пополнения рядов ВСУ на фоне острой нехватки личного состава. Подлинность видео и личности рассказчицы официально не подтверждены.

На Украине с начала военного положения мобилизация проводится на постоянной основе. Военкомы неоднократно применяли различные методы для оповещения и задержания граждан, подлежащих призыву, включая проверки на улицах, блокпосты и рейды в общественных местах. Сайты знакомств стали новым инструментом на фоне растущего дефицита добровольцев и случаев уклонения от службы. Подобные методы вызывают критику со стороны правозащитников и общественности, однако официальные лица заявляют, что меры направлены на обеспечение обороноспособности страны.