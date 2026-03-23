США испытывают на Украине боевых роботов: чем может ответить Россия

США испытывают на Украине человекоподобных роботов-солдат. Как сообщает «КП», способные заменить человека машины могут оказаться выгодными, однако и Россия ведет свои разработки в этой сфере.

О появлении роботов под названием Phantom MK-1 от компании Foundation заявил журнал Time. По сути, они являются солдатами с искусственным интеллектом — издание описывает машину как черного человекоподобного стального робота с тонированным защитным щитком на лице. Создатели считают, что применять роботов в конфликте «более морально» и «намного гуманнее», чем живых людей, а целью ставят научить владеть робота «любым оружием, которым способен воевать человек».

Foundation уже заключила с Пентагоном контракты на 24 млн долларов, однако перед поставкой в армию США роботы должны пройти предварительное тестирование.

«Первоначально мы применяли роботов для поддержки разведки на передовой. Но компания готовит "фантомы" к потенциальному развертыванию в боевых действиях. Хотим вывести их на передовую линию фронта, чтобы отточить технологию в реальных условиях эксплуатации», — пояснили в компании.

Вес каждого робота составляет около 80 кг, а рост — 180 км. Разработчики заверяют, что машины способны стрелять, минировать, вести разведку, сидеть в засаде и прочее. Во время испытаний они пользовались различными видами оружия, в том числе револьвером, дробовиком и винтовкой M-16. Пленные украинские солдаты подтверждают, что своими глазами видели стреляющих «черных роботов», которых охраняли иностранные солдаты.

В публикации отмечается, что робосолдаты пока выглядят крайне футуристично, однако в начале СВО мало кто мог представить, что в воздухе будут господствовать дроны, ставшие дешевле и точнее снарядов. Кроме того, машины могут быть дешевле живых солдат и не требуют обучения.

Информация о разработках подобного оружия в России крайне скупа. Представители Минобороны заявляли о создании подобного робота в рамках проекта БРЧ-1 — отмечалось, что в будущем человекоподобные робосолдаты смогут заменить военнослужащих на поле боя.

Пока результаты комплексных испытаний российского робота, назначенных еще на 2025 год, неизвестны. Впрочем, США также не раскрывает результаты своих тестов — не исключено, что в Вашингтоне боятся новостей о провале своих разработок.