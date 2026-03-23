СМИ: Израиль просил у США больше перехватчиков и боеприпасов

В марте генеральный директор минобороны Израиля Амир Барам лично обратился к американским властям с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков и боеприпасов из-за их острого дефицита, пишет New York Times со ссылкой на трех израильских чиновников.

Глава министерства обороны Израиля Амир Барам приезжал в Вашингтон, чтобы попросить у США дополнительные ракеты-перехватчики и боеприпасы, передает New York Times.

В публикации отмечается, что на фоне конфликта с Ираном у Израиля возник острый дефицит средств для перехвата баллистических ракет. Семафор ранее указывал, что Израиль сообщил США о сложившейся ситуации с нехваткой ресурсов для обороны, передает РИА «Новости».

Эксперты, которых цитирует журнал Economist, отмечали, что израсходованные американские запасы боеприпасов, использованные в ходе операций против Ирана, придется восстанавливать в течение нескольких лет. В материале New York Times говорится: «Амир Барам, генеральный директор министерства обороны Израиля, в этом месяце ездил в Вашингтон, чтобы попросить больше перехватчиков и боеприпасов».

Газета добавляет, что пока неизвестно, согласились ли США выполнить эту просьбу израильской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если в течение 48 часов не будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.

Иран с начала нынешней эскалации выпустил по израильской территории более 400 баллистических ракет, при этом системы ПВО успешно перехватили порядка 92% из них.

Массовое восстание против властей в Иране после начала войны не произошло, и правительство продолжает сохранять контроль над ситуацией.