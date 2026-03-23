Военэксперт усомнился в том, что Иран сдастся в борьбе с США и Израилем

Военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что Иран не намерен сдаваться в конфликте с США и Израилем, несмотря на сложную ситуацию и точечные удары по руководству страны.

«Что касается того, что иранцы сдадутся в войне с Израилем и США, я пока в это не верю», — утверждает Кнутов.

Он напомнил, что ранее было сказано о том, что у Тегерана есть подземные заводы, которые продолжают работать, ракеты все время производятся. Что касается убийства руководителей Исламской Республики, Кнутов привел в пример то, что один из представителей Ирана заявил, что в этом нет ничего удивительного, и в Тегеране к этому готовы.

Эксперт обратил внимание на то, что у Израиля уже начались большие проблемы, учитывая, что сегодня появилась информация о том, что еврейскому государству приходится применять старые гравитационные или свободнопадающие бомбы, которые были разработаны 40 лет назад. Собеседник издания указал, что это говорит о том, что американцы не поставляют израильтянам высокоточное оружие, и его не хватает.