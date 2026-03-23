Израильский Чернобыль: кошмарный сценарий эскалации войны в Иране

Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что удар по израильскому ядерному исследовательскому центру в Димоне носил, скорее всего, предупредительный характер. По его словам, если бы целью Тегерана стало прямое попадание в ядерный реактор, это могло бы спровоцировать катастрофу, сравнимую по масштабам с чернобыльской.

«Целенаправленный удар такого рода может привести к ядерной катастрофе, подобной тем, что произошли в Чернобыле или на Фукусиме. Последствия будут ощутимы для всех, но наиболее сильно пострадают соседние с Израилем страны: Сирия, Ливан, Египет, Иордания и Саудовская Аравия. Иран же, в силу географического положения, понесет меньшие потери», – пояснил специалист.

Ранее Иран сообщил о нанесении ракетного удара по объекту в Димоне, который стал ответом на действия Армии обороны Израиля и коалиции во главе с США против иранского ядерного объекта в Натанзе, напоминает aif.ru. По сведениям из источников, атаку на ядерный центр в Димоне могли сопровождаться гибелью специалистов, занимающихся израильской ядерной программой.