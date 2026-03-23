«Беспилотная дуэль» между Украиной и Россией продолжается. Незалежная минувшей ночью запустила по нашей территории более 250 БПЛА. Особо досталось Ленинградской области. ВС РФ в ответ направили по украинским военным и инфраструктурным объектам примерно такое же количество беспилотников (мониторинг противника насчитал 251 БПЛА). Однако удары были намного эффективнее украинских.

По данным канала политика Олега Царева, взрывы гремели в 6 областях Украины. Главной целью опять стала Одесская область, где порт Ильичевск «принял» около 40 «Гераней». Помимо портовых сооружений атаке подвергся мост в Маяках.

«Пока мост не работает, сразу оцепили, работали спасатели на вертолетах, улетели в Румынию» - сообщил по этому поводу канал военного обозревателя Сергея Лебедева.

В Кировоградской области упор сделали на блокировании ж/д сообщения: в Знаменках «совсем развалили узловую жд, есть попадания и в депо, и в цистерну с горючим, по сведением, есть прилет в диспетчерскую. Поезда в том направлении пока стоят» - сообщает Сергей Лебедев. А в Александрийском районе прилетело по складам на вертолетодроме. Зафиксирована долгая и яркая детонация.

Железная дорога стала целью и в Днепропетровской области, где уничтожен состав на станции в Кривом Роге. «На месте прилетов поднимается черный дым»- пишет военный обозреватель. В Черниговской области под ударом оказалась подстанция «Нежинская». В Репках атаке подвергся тренировочный лагерь на территории бывшей В/Ч А-0254. На этом полигоне украинских военных обучают использованию техники стран НАТО. «После удара в районную больницу свезли около 30-ти раненых. Наиболее тяжелых увезли в Чернигов на 6-ти военных «скорых»» - сообщает канал Лебедева. Еще одна отработанная цель — военный аэродром в Певцах. Откуда, по предварительным данным. Запускались реактивные БПЛА по Ленинградской область. И уже совсем ночью ( в 2.44) прилетело по предприятию Пожежспецмаш, занимающемуся капитальным ремонтом бронированной военной техники.

В Сумской области удар был нанесен также по Машиностроительному заводу, где ремонтируют поврежденную в боях технику.

В Запорожье удар был нанесен по подстанции «Спутник», которая питала промышленные предприятия. И уже утром под Киевом был поражен завод порошковой металлургии в Броварах. После прилета БПЛА был зафиксирован масштабный пожар. Как поясняет военный обозреватель Ле6едев, объект этот — совсем не простой. «Порошковая металлургия — это узкоспециализированное производство, которое активно используется в военной промышленности за счёт возможности создавать детали с высокой точностью и заданными свойствами». Эта технология используется в производстве реактивных БПЛА.