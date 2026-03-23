У Ирана могут появиться ракеты большей дальности, чем "Хорремшехр-4"

Применение Ираном баллистических ракет средней дальности "Хорремшехр-4" стало неприятным сюрпризом для Вашингтона и его союзников. Однако у Ирана есть и более дальнобойные средства поражения, способные эффективно преодолевать противоракетную оборону, что уже неоднократно демонстрировалось.

Как отмечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, Исламская Республика всегда не только придерживалась Договора о нераспространении ядерного оружия, но и жестко ограничивало ракетную программу по дальности. Однако нынешняя неспровоцированная агрессия Израиля и США может привести к тому, что те же "Хорремшехры-4" будут доработаны и получат возможность бить еще дальше.