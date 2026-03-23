У Ирана могут появиться ракеты большей дальности, чем "Хорремшехр-4"
Применение Ираном баллистических ракет средней дальности "Хорремшехр-4" стало неприятным сюрпризом для Вашингтона и его союзников. Однако у Ирана есть и более дальнобойные средства поражения, способные эффективно преодолевать противоракетную оборону, что уже неоднократно демонстрировалось.
Как отмечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, Исламская Республика всегда не только придерживалась Договора о нераспространении ядерного оружия, но и жестко ограничивало ракетную программу по дальности. Однако нынешняя неспровоцированная агрессия Израиля и США может привести к тому, что те же "Хорремшехры-4" будут доработаны и получат возможность бить еще дальше.
"Можно также вспомнить, что для мирного освоения космоса иранские конструкторы создали трехступенчатую твердотопливную ракету "Гаем-100" (Ghaem-100\Qaem-100), которая запускается с мобильной пусковой установки. В условиях непрекращающейся интервенции не исключено, что это вынудит обороняющуюся сторону переделать запасы носителей под межконтинентальные средства. Когда в Тегеране говорят о наличии у них более мощного и дальнобойного оружия, чем то, которое использовалось, всем должно быть понятно, что иранцы не блефуют", - считает Лямин.