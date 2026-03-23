Израильского "воздушного шпиона" сбили ракетой иранского комплекса Misagh-1

Разведывательно-ударный беспилотник Израиля Hermes-450 вторгся в воздушное пространство Ливана в начале минувшей недели. Обычно после таких шпионских миссий прилетают обычные боевые самолеты и утюжат бомбами обнаруженные цели, в том числе жилые кварталы. Но в этот раз полет БПЛА был прерван попаданием ракеты переносного зенитного ракетного комплекса Misagh-1 иранского производства.

Дрон взорвался, и его горящие обломки начали падать на землю. Это произошло в районе небольшого южноливанского города Бинт-Джубайль, расположенного в четырех километрах от границы с Израилем.

Примененный ПЗРК может поражать цели в воздухе на расстоянии до пяти километров. Считается, что он является модификацией китайского QW-1. Максимальная скорость ракеты - 600 метров в секунду. Масса ракеты - 16,5 килограммов, ее боевой части - 1400 граммов.

Что касается Hermes-450, то он впервые поднялся в небо еще в середине 90-х годов, а эксплуатируется уже больше четверти века. В настоящее время израильтяне все свои современные дистанционно управляемые аппараты бросили на иранское направление, а над Ливаном используют старую технику, которую сбивали еще над Абхазией в 2008 году.

Его масса - 450 килограммов. Радиус действия - 200 километров. Скорость максимальная - 176 километров в час. Высота полета - 6100 метров.