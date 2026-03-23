Что известно о массированной атаке дронов на Ленобласть

Массированная атака дронов на объекты в Ленинградской области началась в воскресенье днем и продлилась до утра понедельника. Почти на 17 часов были приостановлены вылеты и прилеты самолетов в аэропорту Пулково, в порту Приморска загорелась емкость с топливом, а в Выборзком районе рухнула опора линии электропередач и спровоцировала пожар. Корреспондент "РГ" обобщила, что известно на данный момент.

Согласно официальной информации, в небе над Ленобластю было уничтожено более 70 воздушных целей. Эксперты полагают, что они могли быть запущены с приграничных районов Украины. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, сейчас поисковые группы ищут обломки БПЛА, причем во всех районах области.

- Напоминаю, приближаться к ним опасно для жизни, - подчеркнул Дрозденко. - Сообщения о найденных элементах сбитого БПЛА принимают по телефону 112.

В порту Приморска продолжается тушение емкостей с нефтепродуктами, в тушении задействованы свыше 50 единиц техники, отряды МЧС и Леноблпожспаса.

Пулково примерно с девяти часов утра вновь принимает и отправляет рейсы, сообщается на официальном канале в мессенджере MAX, однако по данным на 9 часов утра задержка более двух часов была зафиксирована у более чем 80 рейсов, на запасные аэродромы ушло 45 авиалайнеров, еще 62 рейса были отменены. Большинство отмененных на сегодня рейсов - в Москву, среди других направлений значатся Калининград, Стамбул, Баку, Екатеринбург, Оренбург.

К середине дня на вылет более двух часов задерживается 87 рейсов, "с момента открытия воздушного пространства в аэропорту Пулково обслужено 40 рейсов и порядка пяти тысяч пассажиров".

- Команды аэропорта и авиакомпаний работают над восстановлением расписания, - добавили в Пулково.

Восстановить работу удалось "по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", уточнили в Пулково.

По информации очевидцев, дорога не Ермилово, рядом с которой упал беспилотник и начался пожар, сейчас перекрыта, проезд в Ермилово организован через Глебычево. На месте работает Следственный комитет.

