Ультиматум Трампа: рискнут ли США большой войной из-за Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп предъявил Тегерану жесткий ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет разблокирован, США уничтожат крупнейшие электростанции Ирана. По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», ультиматум Трампа может привести к «прощальному» символическому удару по Ирану, но полномасштабная война остается под вопросом из-за готовности Тегерана к ответу.

Американист Алексей Наумов полагает, что Трамп может объявить о победе США даже после ограниченной атаки - символического или «прощального» удара, но окончательное решение о наземной операции будет принято в последний момент, если для этого будут подходящие условия. На позицию Белого дома, по мнению эксперта, может существенно повлиять израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Тегеран обещает ответ: иранские военные пригрозили обесточить весь Персидский залив и дестабилизировать Красное море в случае атаки на свою инфраструктуру или остров Харк. Аналитик Юрий Лямин отмечает, что иранская армия, хотя и уступает в ПВО, способна нанести критический урон соседям, сотрудничающим с США. Эксперт уверен, что власти Ирана заранее просчитали этот сценарий, поэтому решимость страны к сопротивлению остается непоколебимой, несмотря на угрозу массированных ударов.

Свой ультиматум Трамп опубликовал в 02:44 (по московскому времени) в воскресенье, 22 марта. Тегеран отреагировал незамедлительно, заявив, что в случае атак США по иранской энергетике все энергетические, ИТ- и опреснительные объекты США в регионе станут мишенями.