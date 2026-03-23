Российские войска продвинулись у Славянска

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись у Славянска. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские войска ведут успешные бои за Миньковку», — передает канал слова источника.

Источник рассказал, что российские подразделения смогли продвинуться и в сторону Рай-Александровки.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал, что Краматорск и Славянск — это важная для освобождения Донбасса конгломерация, и взятие контроля над этими городами за летний период реально.