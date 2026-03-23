Расчеты ЗРК Patriot на время боя уходят в укрытия

Большой расход ракет комплексами Patriot при перехвате одиночных иранских может объясняться тем, что на время боя расчеты уходят в укрытия, оставляя систему ПВО работать в автоматическом режиме, пишет "Военный обозреватель".

© Boevaya mashina/Wikimedia.org

У Patriot есть функция автобоя, когда компьютер анализирует цели, выбирает оптимальные методы их поражения и производит пуски. Это критически важно при отражении атак на высоких скоростях, подчеркнули в разработавшей зенитный комплекс компании Raytheon.

Поскольку компьютер ориентирован на эффективность, ракет он не жалеет. Это объясняет работу систем ПВО в режиме автомата Калашникова, когда в одну цель летит весь боекомплект батареи, 24 противоракеты.

Работающие на Ближнем Востоке украинские военные признались, что испытали психологическую травму при виде столь быстрого расходования драгоценных боеприпасов.

Количество не означает качества. Счет случаям, когда Patriot промахивался по ракетам и дронам, пошел на десятки. Порой американская зенитка не может защитить даже саму себя. Американцы оправдываются тем, что Иран применяет "сложные" ракеты - без помощи больших противоракетных радаров (которые Иран предусмотрительно снес) РЛС Patriot их плохо видят.