Атака ВСУ на Гладкова: генерал рассказал о готовящемся «жестком ответе»

Российские военные дадут жесткий ответ на атаку ВСУ беспилотниками по селу в Белгородской области, где губернатор региона Вячеслав Гладков проводил встречу с местными жителями. Как сообщает aif.ru, об этом заявил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Напомним, что 22 марта дрон ВСУ атаковал село Смородино, где в этот момент Гладков проводил встречу с местными жителями. Им пришлось скрываться в доме культуры. БПЛА ликвидировал спецназ Росгвардии, жертв удалось избежать.

«Информация о перемещении первых лиц региона не является секретом. Ее можно найти в любых средствах массовой информации. Киевский режим устроил очередную провокацию. Ответ будет по пунктам принятия решений и по местам запуска БПЛА, которые засекли наши средства радиолокационного контроля. Ответ будет незамедлительным», — сказал Липовой.

Генерал также уверен, что службы безопасности сделают необходимые выводы и минимизируют риск для жизни и здоровья первых лиц Белгородской области.