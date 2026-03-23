Политолог: США попали в ловушку, начав войну с Ираном

По мнению политолога, США просчитались, начав войну с Ираном. Молниеносная операция провалилась, ресурсы на исходе, а президент Трамп оказался в политической ловушке. В то же время Тегеран успешно адаптировался к конфликту.

© runews24.ru

Политолог Вадим Сипров проанализировал развитие военного конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, США оказались в ловушке, начав операцию против Ирана. Вашингтон рассчитывал на молниеносный крах режима после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи и ряда высших военных чинов, однако этого не произошло. Вместо этого к власти пришли более радикальные фигуры, не настроенные на переговоры. Американцам пришлось отказаться от первоначального плана и перейти к затяжной воздушной войне, которая, как показывает опыт последних десятилетий, обычно длится не более двух месяцев.

В беседе с «Царьградом» эксперт отметил, что ресурсы США истощаются быстрее иранских. Сказались многолетние поставки оружия Украине, тогда как Тегеран накапливал ракеты и беспилотники. Кроме того, Иран создал мощную подземную инфраструктуру и простреливаемую буферную зону, что делает невозможным размещение американских наземных сил без колоссальных потерь.

Сипров обратил внимание на новую угрозу: любой контейнеровоз без флага может быть использован как платформа для запуска дронов или ракет. Это ставит под удар даже сами США. По мнению эксперта, Дональд Трамп втянул страну в опасную и дорогостоящую войну без чёткой стратегии выхода, а рост цен на бензин усиливает недовольство избирателей.

Недавно Виктор Бут также заявил, что у Трампа сейчас нет плана победы Ирана.

