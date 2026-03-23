Названы цели ударов российских войск на Украине

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, атаки велись по портовой и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве добавили, что удары также пришлись по местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 марта над Россией было уничтожено 249 беспилотников ВСУ. Атаке подверглись 12 регионов России, среди них Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Ленинградская и Новгородская области.