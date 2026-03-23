Российские средства ПВО сбили за сутки 526 беспилотников ВСУ

За сутки средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 526 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что эти цели были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в ходе выполнения задач.

Также там заявили, что за все время проведения СВО российские военные уничтожили 671 самолет, 284 вертолета и 126 663 беспилотника, передает Telegram-канал.

Ранее Росгвардия ликвидировала дрон, который пытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями в селе Смородино Грайворонского округа.

21 марта в этом же регионе произошел обстрел социального объекта в селе Смородино. Изначально сообщалось, что в результате удара погибли два человека. Позже Вячеслав Гладков сообщил о гибели еще двух человек.