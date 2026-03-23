В Чёрном море стартовали учения НАТО «Морской щит 2026» с участием 13 стран

Многонациональные учения НАТО «Морской щит 2026» стартовали в Чёрном море. В манёврах, которые продлятся до 3 апреля, задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из 13 стран, сообщило министерство обороны Румынии.

В учениях принимают участие военнослужащие Румынии и 12 стран-партнёров, включая Болгарию, Канаду, Францию, Германию, Грецию, Италию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Испанию, США и Турцию. Всего задействованы 48 кораблей и катеров, 64 единицы боевой техники, 10 летательных аппаратов и 10 беспилотных систем. Румыния предоставила около 1,5 тысяч военнослужащих, 33 корабля и катера, включая фрегаты и ракетные корабли, а также морскую авиацию. Учения проходят в зоне ответственности румынских военно-морских сил на море и на реке.

Учения «Морской щит» проводятся ежегодно с 2016 года и являются одними из крупнейших многонациональных военно-морских манёвров в Черноморском регионе. Их целью заявлено повышение оперативной совместимости стран-членов НАТО и партнеров, а также отработка задач морской безопасности. Проведение учений на фоне сохраняющейся напряжённости в Черноморском регионе традиционно вызывает обеспокоенность России, которая рассматривает подобные манёвры как демонстрацию военного присутствия альянса вблизи своих границ.