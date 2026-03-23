«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым сообщением

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое загадочное сообщение. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция вышла в эфир в 11:07 мск и передала сообщение со словом «задаточный». Значение переданного слова остается неизвестным.

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически станция передает речевые сообщения.

В последний раз станция была активна 20 марта — тогда она передала сообщение со словом «тягоджаз». 19 марта было передано четыре сообщения. Первое содержало слова «страх» и «катет», а в последующих были слова «перова», «надевание», «клешотирс».