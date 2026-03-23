Залужный рассказал о последствиях украинского конфликта для мира

Конфликт России и Украины изменил парадигму ведения боевых действия и привел к нарушению баланса в мире. Об этом в статье для The Telegraph написал посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, конфликт России и Украины привел сначала к неспособности разрешать противоречия между странами дипломатическим путем, а затем и к разрушению как юридического, так и фактического международного права. Он отметил, что «нарушение баланса» в одной части мира порождает желание и необходимость нарушить баланс в другой его части, «пока не разразится глобальная война или пока число локальных конфликтов не приблизится по интенсивности и последствиям к Третьей мировой войне».

«Масштабные изменения, произошедшие на полях сражений российско-украинского конфликта, изменили парадигму ведения боевых действий. В результате они изменили саму суть боевых возможностей для тех, кто хотел бы испытать их на себе», — отметил Залужный.

Экс-главком ВСУ подчеркнул, что сегодня «невозможно предсказать и спрогнозировать» ход и варианты завершения войны на Ближнем Востоке. Он отметил, что если Иран перейдет к «стратегии истощения», то у атакующей стороны возникнут «большие проблемы».

В феврале обозреватель газеты New York Times (NYT) Марк Сантора написал, что линия фронта на Украине становится все более опасной и смертоносной, так как зона поражения расширяется, а дроны осложняют любое перемещение войск.

Также в феврале главком ВСУ Александр Сырский рассказывал, что технологический прогресс в производстве дронов создал «смертельную зону», и солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину.