«Идет охота»: откуда дроны ВСУ массово атаковали Владимир, Псков и Смоленск

Украинские дроны массово летели на Владимир, Псков и Смоленск из северных регионов Украины. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Сегодня ночью, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами были сбиты 249 украинских дронов, в том числе и над Владимирской, Псковской и Смоленской областями. При этом в результате атаки на поселок Сосница в Брянской области получили ранения два сотрудники компании «Мираторг», а в Псковской области беспилотник повредил телевышку.

По словам основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, дроны могли быть запущены из «приграничных северных регионов Украины», включая Сумскую и Черниговскую области.

«Вооруженные силы РФ регулярно ведут охоту за точками старта. При этом сбитие беспилотников, пролетающих границу, низко летящих, это тоже важная и серьезная тактика противовоздушной обороны и средств РЭБ», - пояснил он.

Эксперт отметил, что в случае уничтожения таких точек, в том числе оборудования и персонала, пропадет целый элемент по запуску БПЛА. При этом Вооруженные силы Украины делают все, чтобы их было сложнее отследить.

«Они понимают, что за ними идет охота. И чтобы их не уничтожили ракетами, им приходится постоянно точки старта менять», - пояснил он.

Отметим, что, по словам очевидцев, днем 22 марта они неоднократно слышали взрывы над Смоленском, а «в обед где-то подряд три раза бахнуло».