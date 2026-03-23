На месте танков ВСУ в небо поднялись гигантские огненные шары

Сразу два танка ВСУ превратили в гигантские огненные шары операторы российских беспилотников-камикадзе. Материалы об этом размещены на военно-аналитическом портале Lostarmour.

Вражеские боевые машины были поражены в минувшую среду на временно оккупированной врагом территории ДНР.

Одной из целей стал поставленный Чехией модернизированный Т-72ЕА, который спрятали в лесопосадке. На него установили противодронный "мангал", усиленный распущенными стальными тросами. Однако нашим бойцам все равно удалось пробить эту защиту. В результате в небо поднялся большой огненный шар, превратившийся в темное грибовидное облако.

Не менее мощный взрыв произошел с другим танком, тип которого не удалось точно определить. Его буквально разорвало на части, а многотонная башня отлетела на много метров.