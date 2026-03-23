Ультиматум Трампа и новые разногласия: Иран готовит страшный ответ

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум Ирану может привести к еще более масштабной катастрофе на Ближнем Востоке. Что происходит в регионе, разбиралось издание «Аргументы и факты».

Ранее американский лидер Дональд Трамп предупредил на традиционном брифинге, что «ударит и уничтожит» иранские электростанции, включая самую крупную, в том случае, если Иран через 48 часов не позволит судам свободно проходить через Ормузский пролив.

В свою очередь власти Ирана заявили о том, что полностью закроют Ормузский пролив для прохода коммерческих судов, а также ударят по информационно-технологической инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке, в случае выполнения угрозы Вашингтона.

Политолог Кирилл Семенов усомнился в том, что США действительно решатся на такие радикальные действия.

«Не думаю, что у Трампа есть возможность что-то изменить и повлиять на открытие пролива, разве что в том случае, если произойдет попытка десантной операции, которая может закончиться очень плачевно для самих американцев. Пока что это всего лишь угрозы Трампа, вряд ли эти ультиматумы приведут к каким-то последствиям для Ирана», — уверен эксперт.

При этом он обратил внимание, что между Израилем и США, проводящим совместную военную операцию против Ирана, нарастают противоречия, которые носят фундаментальный характер.

«Израильский премьер [Биньямин Нетаньяху] хочет продолжения войны. Трамп же, во-первых, недоволен тем, что его втянули в эту длительную кампанию, а во-вторых, он хочет из нее как можно быстрее выйти. Другое дело, что выйти Трамп может, только сохранив лицо, а как это сделать — он пока не знает», — пояснил Семенов.

Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. В том числе и из-за эффективности иранских ракет, которые оказались способны пробить «Железный купол» Израиля.

Раскрыт аргумент Нетаньяху, убедивший Трампа начать войну против Ирана

Ранее Иран нанес удар по городу Димона, расположенному недалеко от ядерного исследовательского центра Израиля и тяжеловодного реактора. Несколько часов спустя второй залп поразил соседний город Арад, сильно повредив несколько многоэтажных жилых зданий. В общей сложности, пострадали около 130 человек, 11 из них получили серьезные ранения, предположительно, от осколков кассетных ракет.