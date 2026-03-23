На базу в Румынии переброшен шестой американский Boeing KC-135 Stratotanker

Соединенные Штаты перебросили на авиабазу под Бухарестом шестой самолет-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker. Об этом сообщило румынское издание Adevărul.

© Википедия

Местный парламент 11 марта утвердил размещение на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации. Прибытие дополнительного заправщика должно усилить возможности группировки НАТО по патрулированию восточного фланга.

«Шестой самолет Boeing KC-135 Stratotanker ВВС США приземлился в воскресенье на 90-й базе транспортной авиации в Отопени. Самолет прибыл прямым рейсом с базы в Меридиане, штат Миссисипи», — сказано в сообщении.

