ВС РФ поразили полигон с техникой НАТО в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по полигону в Черниговской области, где ВСУ проводят тренировки с натовской техникой, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

Под огонь попала бывшая воинская часть А-0254 у села Репки. Сейчас ее используют для обучения украинских военных применению техники НАТО. Утверждается, что после удара в районную больницу отвезли около 30 раненых, самых "тяжелых" пострадавших отправили в Чернигов.

Кроме того, в Черниговской области была поражена подстанция "Нежинская" 330 кВ, после взрыва в районе начались серьезные перебои со светом. В самом Чернигове зафиксирован прилет в направлении военного аэродрома Певцы, откуда запускают реактивные БПЛА на север России.

В Прилуцком районе поражено предприятие в поселке Ладан, где с 2022 года производят капитальный ремонт бронированной военной техники.