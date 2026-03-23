Иран сделал заявление по минированию морских путей в Персидском заливе

Иран не видит необходимости в минировании района Персидского залива, поскольку Тегеран полностью контролирует как его, так и Ормузский пролив. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает РИА Новости.

«Иран осуществляет очень умный и сильный контроль над Ормузским проливом. Из-за достаточного контроля и мощи необходимости минировать Персидский залив нет», — отметил он.

Военный добавил, что Иран применит все средства, чтобы обеспечить безопасность и на данный момент инициатива в регионе Персидского залива находится в руках иранских военных.

До этого The Associated Press сообщила, что Совет обороны Исламской Республики может разместить морские мины по всему Персидскому заливу в случае наземного вторжения со стороны США и Израиля.

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников писала, что Пентагон направил три боевых корабля и более двух тысяч морских пехотинцев дополнительно на Ближний Восток.

Ранее Иран заявлял, что против использования Ормузского пролива «продавшимся» США и Израилю