В ДНР рассказали о контратаке ВСУ в Константиновке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются совершать контратаки в Константиновке. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«В самой Константиновке противник пытается контратаковать, но наше подразделение ситуацию держит под контролем», — рассказал чиновник.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что ВС России контролируют более 60 процентов Константиновки. Он добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.