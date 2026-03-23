Тегеран пригрозил заминировать морские пути в Персидском заливе

Тегеран, как заявил Совет обороны Ирана, заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае атаки на побережье страны или острова.

В заявлении Совета обороны, которое приводит агентство Fars, подчеркнули, что в случае «любой попытки противника атаковать побережье или острова Ирана» в Персидском заливе «все морские пути, а также побережье будут заминированы».

В Совете обороны также напомнили раннее заявление, согласно которому проход через Ормузский пролив возможен лишь для невраждебных Тегерану стран при согласовании этого вопроса с властями ИРИ.

Вашингтон, как ранее стало известно, ускорил переброску крупных сил Корпуса морской пехоты и военно-морских сил на Ближний Восток для участия в возможной наземной операции по захвату острова Харк, принадлежащего Ирану.

Между тем в МИД России заявили, что наземная операция США в Иране не выглядит реальной, однако в случае реализации таких планов еще больше обострит конфликт.