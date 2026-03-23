Иран уничтожил элементы системы Patriot на ключевой авиабазе в Бахрейне

Спутниковые снимки подтвердили, что иранские удары уничтожили несколько частей зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot на авиабазе Риффа в Бахрейне, а также повредили два укрепленных укрытия на объекте, сообщает Military Watch Magazine.

Государства Персидского залива, эксплуатирующие Patriot, в последнее время начали выпускать по три, а не по два перехватчика против каждой приближающейся ракеты, пытаясь компенсировать гораздо меньшую, чем ожидалось, вероятность успеха, отмечает издание.

"Возможности системы Patriot вызывали значительные споры задолго до того, как США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля", - пишет MWM.

К примеру, в украинской армии эффективность системы Patriot против российских ракет неоднократно ставилась под сомнение.

В боевых действиях система Patriot впервые была применена для перехвата самых простых иракских ракет Scud (Р-178 - прим. "РГ") во время войны в Персидском заливе в 1991 году, где, по имеющимся оценкам, ее эффективность была ничтожно мала, близка к нулю. Несмотря на заявления американских и саудовских источников об успехе в перехвате йеменских баллистических ракет в конце 2017 года, расследование быстро доказало , что и тут система полностью провалились. При развертывании для охраны саудовских нефтяных месторождений Patriot также оказались совершенно неэффективными, не сумев отразить удары беспилотников в 2019 году.

Иран сделал грозное заявление в адрес США

Тем не менее, Соединенные Штаты использовали свое влияние, чтобы заставить клиентов по всему миру приобретать Patriot. Ярким примером стало значительное политическое и экономическое давление на Южную Корею в 1990-х годах с целью приобретения именно этой системы, а не первоначально заинтересовавшей страну российской С-300.