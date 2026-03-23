Прошлые сутки в зоне спецоперации ознаменовались ожесточенными стрелковыми боями. Как сообщает «Царьград», несмотря на сравнительное замедление темпов продвижения ВС РФ, бойцам удалось добиться нового прорыва госграницы, а ВСУ несут потери.

Расширение буферной зоны

На харьковском направлении продолжаются тяжелые бои — попытки ВСУ сдержать российские войска приводят к серьезным потерям. В частности, при попытках форсировать Северский Донец. При этом обстановка остается напряженной — украинская сторона активно применяет беспилотники для удержания позиций, несмотря на нехватку личного состава.

«В ходе ожесточенных боев наши штурмовики продолжают продвигаться вглубь Харьковской области. Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Новоалександровки, Колодезного, Веселого и села Польное», — пишет канал «Северный ветер».

На волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках — до 350 метров. Из Славянска на данный фронт противник перебросил роту территориальной обороны, которая почти в полном составе «пропала без вести». На великобурлукском направлении ВС РФ продвинулись на трех участках до 400 метров.

На сумском направлении штурмовики также продолжают продвижение. Нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Вольной Слободы, Искрисковщины, Никольского, Мирополья, Кондратовки, Конотопа и села Новая Сечь. В Шосткинском районе продвижение до 250 метров, идут наиболее ожесточенные стрелковые бои. В Краснопольском районе продвижение составило до 500 метров.

Кроме прочего, зафиксирован еще один прорыв госграницы российскими военными — освобождено село Потаповка. ВСУ не смогли оказать достаточного сопротивления, даже несмотря на передислокацию подкреплений. Само село находится на границе с Хомутовским районом Курской области в 4 километрах к юго-востоку от населенного пункта Сопычь.

«К сегодняшнему дню (буферная зона — прим. ред.) включает в себя уже восемь населенных пунктов — Сопычь, Потаповку, Бобылевку, Червоную Зарю, Сидоровку, Белую Березу, Комаровку и Харьковку. Её протяженность составляет около 27-30 километров», — заявил военкор Александр Коц.

Враг теряет бригады

Родные украинских военных заявляют, что в Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. Сейчас никто из них не выходит на связь с близкими.

При этом чуть менее суток назад генштаб ВСУ заявил об отказе от зарубежных учений и переносе подготовки мобилизованных на территорию Украины из-за недостатка опыта у западных инструкторов. Как отмечает военный волонтер Владимир Романов, таким образом полигоны подготовки украинских солдат останутся в доступности средств поражения ВС РФ.

Отметим, что недавно российские военные нанесли жесткий удар по одной из тренировочных баз — в районе города Сумы. Убито более 60 боевиков, часть из которых, предположительно, из спецназа «Альфа».

Критическое положение

На добропольском направлении штурмовики ВС РФ продвинулись вдоль дорожной линии южнее Гришино в направлении Сергеевки, последовательно расширяя зону тактического контроля и усиливая давление. По данным канала «Донбасский партизан», ВС РФ прошли в направлении Кутузовки со стороны Вольного и Нового Донбасса. У Гришино и Белицкого продолжаются тяжелые бои.

На славянском направлении ситуация для ВСУ все более критическая. Как рассказал плененный полковник Сил специальных операций украинской армии Владимир Антонюк, причиной является неспособность Киева удерживать оборону по всей линии фронта, а также полная утрата инициативы.

В районе Приволья положение ВСУ не лучше— туда направили отдельную «Президентскую бригаду», которая предназначается для экстренных случаев. Фактически украинские власти направляют на фронт последние резервы, пополнять которые начнут ограниченно годными к службе, 18-летними украинцами и женщинами.

Российский истребитель атаковал самолет ВСУ из засады

ВСУ попытались контратаковать по направлению к Миньковке, заявив об очередном «успехе». Однако закрепления у врага нет, а населенный пункт остается в «серой зоне». «Донбасский партизан» замечает, что без взятия Приволья разблокировать попавших в окружение боевиков будет крайне сложно. Устранение фланговой угрозы позволило прекратить проникновение украинских диверсионных групп в этот район — теперь наступление к украинской переправе ведется по кратчайшему маршруту.