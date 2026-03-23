Появилось фото атаковавшей Украину "Герани-5", она преобразилась

В Сети появилось фото новой версии барражирующего боеприпаса "Герань", атаковавшей один из регионов Украины.

На снимке можно увидеть дрон с небольшим повреждением, на хвостовой части которого имеется маркировка "Герань-5" и серийный номер.

Как утверждают украинские источники это реактивная модель, которая существенно отличается от предыдущих БПЛА из семейства "Гераней". У нее нет характерного треугольного крыла, по конструкции она скорее относится к малогабаритной ракете.

Напомним, ранее в ходе удара ВС РФ по Киеву на Майдан возле Монумента Независимости Украины упали обломки необычного беспилотника. Украинская сторона предположила, что это могла быть новая модификация дрона "Ланцет" с искусственным интеллектом.