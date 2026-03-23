Переданный Швецией самолет ДРЛО Saab 340 впервые заметили на Украине

Появились кадры полета самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Saab 340 AEW&C над Украиной, сообщает The War Zone.

© Российская Газета

По всей видимости, это первый случай, когда мы видим один из двух самолетов ДРЛО Saab 340 ВВС Украины, хотя есть предположения, что этот тип самолетов уже некоторое время эксплуатируется в украинском воздушном пространстве.

О передаче Стокгольмом двух самолетов ДРЛО Saab 340 Украине было объявлено в мае 2024 года, напоминает издание.

Основой самолета является радар Saab Erieye с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Он способен обнаруживать воздушные и морские цели на дальности до 450 км, при этом самолет обычно работает на высоте около 6000 метров. Сообщается, что РЛС может одновременно отслеживать до 1000 воздушных и 500 наземных целей. Радар самолета может оказаться особенно полезен для обнаружения низколетящих российских беспилотников и крылатых ракет.

"Несмотря на все свои возможности, Saab 340 AEW&C также станет первостепенной целью для России", - пишет TWZ.

Поэтому Украина будет использовать их только на западе страны, регулярно перемещая самолеты между аэродромами, предполагает The War Zone.