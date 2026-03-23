Российские беспилотники и ракеты уничтожают американские танки M1A1 Abrams ВСУ, кадры их поражения регулярно публикуют в интернете. И это должно беспокоить американских военных, но не из-за Украины, сообщает 19FortyFive.

"Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая следят за каждым боем, изучают каждый уничтоженный танк и незаметно обновляют свои планы действий на случай конфликта на Тайване", - пишет издание.

Недорогие FPV-дроны стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов атакуют основные боевые танки M1A1 Abrams, целясь в моторный отсек, зазор между башней и корпусом или в открытую заднюю часть башни, которую никакая динамическая защита не может защитить полностью. Все это снимают на видео, и эта общедоступная разведывательная информация имеет исключительную ценность.

"Это одни из самых важных разведывательных данных, полученных Китаем за последнее время, предоставленные бесплатно, вероятно, в высоком разрешении и с несколькими ракурсами съемки", - отмечает 19FortyFive.

Как утверждает издание, Китайские военные аналитики классифицируют каждое подтвержденное поражение танка Abrams по направлению атаки. Они отмечают, с какой стороны машина была поражена, под каким углом, с какого расстояния и каким боеприпасом. Они создают подробную техническую картину того, где броня Abrams наиболее ослаблена и где наиболее эффективны беспилотники FPV, противотанковые ракеты "Корнет" и другое оружие. Они отслеживают тактические ситуации, предшествующие каждому поражению - моменты, когда танк отрывается от пехоты, действует на местности, ограничивающей его маневренность и т.д.

"Короче говоря, они пишут руководство по уничтожению танка Abrams. И делают они это, опираясь на реальные данные, которые невозможно было бы получить ни на учениях, ни с помощью теоретического анализа", - пишет издание.

В случае возникновения конфликта на Тайване с участием сухопутных войск США, в нем почти наверняка будут задействованы танки Abrams. И теперь Китаю не нужно превосходить Abrams, по живучести, если он может превзойти его по боеспособности с помощью беспилотников.

Потери танков M1A1 Abrams на Украине - это подробная, высококачественная, общедоступная демонстрация того, с чем столкнется американская бронетехника, если ей когда-либо придется действовать против китайской армии. Поэтому каждый сгоревший на украинском склоне танк M1A1 - это не просто тактическая потеря для Киева, это урок для Пекина, подводит итог 19FortyFive.