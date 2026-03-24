ФАБ-1500 пробила многоэтажку с боевиками ВСУ, удар сняли на видео

ВКС России продолжают уничтожать гарнизон ВСУ в Константиновке, укрывающийся в высотных домах.

Беспилотник снял, как ФАБ-1500 точно прилетала в многоэтажку, где располагались бойцы 100-й бригады ВСУ.

Яркие кадры поражения публикует Telegram-канал "Изнанка". Огромный огненный гриб "вырос" из самого центра здания. После этого оператор зафиксировал прямоугольную дыру, которую пробила полуторатонная бомба в крыше дома. Вряд ли кто-то смог уцелеть внутри после такого удара.

По последним данным, российские штурмовики вошли клином в Константиновку и разрезали украинскую группировку в черте города. Также ВС РФ активно бьют по противнику с северного и южного флангов.