Подполковник запаса Олег Иванников считает, что продвижение ВС РФ к Харькову приведет к отставке главы ВСУ Александра Сырского. Об этом Иванников рассказал «Аргументам и фактам».

В группировке войск «Север» ранее сообщили ТАСС об уничтожении более чем тысячи объектов ВСУ в Харьковской и Сумской областях за прошедшую неделю. Поражены были украинские пункты управления дронами, склады и живая сила ВСУ.

Также сообщалось, что беспилотное подразделение ВСУ, переброшенное в район села Волчанские Хутора (Харьковская область), пропало в полном составе. Отмечалось, что 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ начала переводить расчеты беспилотников в штурмовые отряды.

«Сырский в очередной раз решил услужить преступному киевскому режиму и пожертвовал боевиками ради сомнительных в военном отношении целей», - заявил Иванников.

По его мнению, Сырский знает, что любое продвижение ВС РФ в Харьковской области влечет «неминуемую его отставку». Иванников заявил со ссылкой на «неподтвержденные пока сведения», что указ об отставке главы ВСУ уже подготовлен офисом Владимира Зеленского.

