Операторы беспилотных летательных аппаратов "Ахмата" российской группировки войск "Север" используют тактику "карусели". Применяют ее военнослужащие в Сумской области.

Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий спецназа с позывным "Великий". Он отметил, что операторы полностью контролируют свой участок, учитывают все передвижения противника.

Работают "каруселью". Используют КВН, "Молнии", другие беспилотники, бьют, пока цель не уничтожат. Но перед каждым поражением бойцы проводят разведку, потому что расчеты операторов беспилотников ВСУ зачастую располагаются в жилых домах.

В Минобороны РФ добавили, что расчеты БПЛА группировок "Центр", "Восток" и "Днепр" протаранили беспилотники противника в воздухе. А дроноводы группировки "Север" уничтожили пункты временного размещения украинских боевиков, а также аппаратуру связи и РЭБ противника в Харьковской области.