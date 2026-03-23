Сводка СВО за ночь 23 марта: пропавшее подразделение ВСУ и удар «Молнии»

В Минобороны России сообщили об уничтожении подземных складов ВСУ и об успешной операции истребителя Су-34. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 23 марта.

Удар «Молнии»

Ударные беспилотники «Молния» ВС РФ уничтожили подземные склады боеприпасов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Во время воздушной разведки в лесах были обнаружены замаскированные позиции и склады боеприпасов, которые ВСУ оборудовали глубоко под землей.

Объекты были поражены точечными ударами «Молний». В результате детонации боезапаса укрепленные опорные пункты ВСУ были полностью уничтожены, подчеркнули в Минобороны.

После ударов «Молний» подразделения ВСУ оставили позиции. В Минобороны заявили, что отступающая живая сила была ликвидирована. Эта операция сорвала работу системы боевого обеспечения ВСУ и позволила ликвидировать украинские резервы на этом участке.

Удар «Краснополя»

Российская самоходная установка «Мста-С» уничтожила укрепленные опорные пункты ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Удары по целям были нанесены управляемыми боеприпасами «Краснополь».

Во время воздушной разведки в Запорожской области беспилотник ВС РФ выявил позиции и укрепленные опорные пункты ВСУ. Украинские солдаты оборудовали в лесах огневые точки и укрытия. Там размещали живую силу, пункты управления беспилотниками и станции радиоэлектронной борьбы.

После доразведки расчет «Мсты-С» нанес серию ударов по объектам ВСУ. В результате были уничтожены укрепленные сооружения, блиндажи и огневые точки. Попытка ВСУ закрепиться на этом участке была сорвана.

Операция на сумском направлении

Операторы дронов ВС РФ уничтожили транспорт ВСУ на сумском направлении, сообщили в Минобороны. Автомобильная техника использовалась ВСУ для перевозки личного состава и грузов. Также была уничтожена наземная роботизированная платформа ВСУ, предназначавшаяся для выполнения различных тактических задач.

Удар Су-34

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар по цели был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После этого экипаж Су-34 благополучно вернулся на свой аэродром.

Пропавшее подразделение ВСУ

Беспилотное подразделение ВСУ, переброшенное в район села Волчанские Хутора (Харьковская область), пропало в полном составе. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении отмечается, что 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ начала переводить расчеты беспилотников в штурмовые отряды. Так, одно из отделений ударных дронов ВСУ было переброшено в район Волчанских Хуторов, где затем «пропало без вести».

Уничтожение орудия ВСУ на стадионе Херсона

Российский ударно-разведывательный комплекс «Zala-Ланцет» уничтожил артиллерийское орудие, размещенное ВСУ на стадионе Херсона. Об этом РИА Новости рассказал оператор комплекса с позывным «Мореман».

Военный отметил, что пушка Д-30 находилась на территории самого спортивного комплекса. Он указал, что через дорогу от стадиона расположены жилые кварталы.

Данные разведки

Также «Мореман» рассказал РИА Новости, что операторы дронов ВС РФ собирают в Херсоне данные для составления подробных карт и схем украинских укрепленных районов. Военный отметил, что дроны-разведчики летают непосредственно над Херсоном.