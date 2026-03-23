Массированная атака ВСУ 23 марта: удар по губернатору, пострадавшие и разрушения

Сегодня ночью было уничтожено 249 украинских беспилотников самолетного типа. Какие регионы оказались в опасности, в сводке «Рамблера».

По данным Минобороны России, украинские военные атаковали БПЛА 12 регионов России. Беспилотники были уничтожены в Белгородской, Брянской и Владимирской областях. А также в Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и в Московском регионе. Дроны были сбиты и над акваторией Азовского моря.

Ленинградская область

В Ленинградской области было сбито свыше 60 беспилотников. Об этом рассказал в своем канале на платформе Max губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, такое число БПЛА уничтожено «менее чем за сутки».

«Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле ведется тушение сухой травы», - рассказал он.

Также, по данным главы региона, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, ведется тушение пожара. А в деревне Изора Гатчинского округа ударной волной повреждено остекление в трех квартирах.

По словам местных жителей, которые привел Shot, в районе Гатчины были слышны несколько «глухих и басовитых» взрывов, а в небе видны вспышки. От громких звуков сработали сигнализации у машин, а в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

Белгородская область

Один из беспилотников попытался атаковать село Смородино Белгородской области в тот момент, когда губернатор Вячеслав Гладков общался с местными жителями. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Заняли безопасное место в Доме культуры. Сотрудником Росгвардии из стрелкового оружия БПЛА был сбит. Пострадавших и разрушений нет», - отметил он.

На кадрах, которые опубликовал Гладков по итогам своей рабочей поездки, видно, как сотрудники силовых структур координируют работу по уничтожению дрона. После слов «закрой дверь» раздается стрельба, а затем звучит команда – «отбой».

При этом 21 марта Вооруженные силы Украины нанесли такой удар по Смородино, что в селе были полностью уничтожены здание почты и магазин, погибли четыре человека.

Брянская область

В результате атаки дронов ВСУ на поселок Сосница в Брянской области получили ранения два сотрудники «Мираторга», сообщил в своем канале на платформе Мах губернатор Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Сосница Севского района. В результате намеренного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, ранены два сотрудника предприятия», - рассказал он.

Губернатор уточнил, всего над регионом ночью были уничтожены 128 БПЛА самолетного типа.

Тверская область

После падения обломков беспилотника в многоэтажке города Зубцова в Тверской области начался пожар в одной из квартир, сообщила пресс-служба обладминистрации.

«В этот момент людей в квартире не было. Возгорание оперативно ликвидировано силами регионального ГУ МЧС. Проведена частичная эвакуация жильцов подъезда. Развернут пункт временного размещения», - уточнили в ведомстве.

Глава региона Виталий Королев отметил, что будет оказана поддержка в восстановлении жилья и имущества.

Напомним, что ранее БПЛА рухнул рядом с пятизвездочным отелем в Краснодаре. Также в результате атаки дронов на город были повреждены кровля медцентра в Юбилейном микрорайоне и линия электропередачи.