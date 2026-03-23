Подразделения ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Константиновке (Донецкая Народная Республика). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Уточняется, что наши бойцы вошли в город клином с востока. Таким образом украинская оборона здесь была разрезана. Огневое воздействие на противника оказывается также с северного и южного флангов.

«Группировка противника в Константиновке разрезана пополам», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее командир взвода БПЛА лейтенант Максим Давыденко в ходе боевого дежурства лично уничтожил четыре гексакоптера Вооруженных сил Украины типа «Баба-яга».