Иран пригрозил жестким ответом на любую агрессию

Иран готов и будет реагировать на любую угрозу всеми доступными средствами, а США еще не осознают всех возможностей Тегерана и увидят их на поле боя. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Отмечается, что в случае атак на иранские электростанции КСИР нанесет ответные удары по энергетической инфраструктуре региона, которая обеспечивает работу американских военных баз на Ближнем Востоке.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля — военные двух стран нанесли удары по иранской территории, в том числе по Тегерану. В ходе одной из атак погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ на агрессию иранские военные начали бить по Израилю, а также по военным объектам США на территории Ближнего Востока.