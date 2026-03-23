В Иране пустили в ход ракеты с изображением европейского премьера

Тегеран продолжает использовать нестандартные способы коммуникации в условиях военного противостояния с США и Израилем. На этот раз иранские военные разместили на своих ракетах изображение премьер-министра Испании Педро Санчеса. Соответствующие фотографии опубликовало официальное иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах отчетливо видна ракета, на корпус которой наклеена фотография испанского политика. Рядом с изображением размещена цитата из его недавних высказываний, в которых он критикует военную эскалацию на Ближнем Востоке. «Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр», — гласит надпись на плакате, который держат иранские военнослужащие на фоне ракетных установок.

На другом снимке испанского премьера благодарят за выражение сочувствия жертвам того, что в Иране называют «военными преступлениями США». Отмечается, что соответствующее заявление Санчес сделал во время своего визита в Лондон.

Тегеран демонстрирует свою поддержку позиции испанского правительства, которое последние недели последовательно выступает против втягивания страны в ближневосточный конфликт. Ранее Педро Санчес четко обозначил свою позицию, заявив, что Испания не будет поддерживать действия, которые считает вредными для мира и противоречащими своим ценностям, даже под угрозой возможных последствий.

«Позиция правительства ясна и последовательна», — подчеркнул Санчес, резюмируя ее формулой «нет войне». По его словам, главная задача властей — улучшать жизнь граждан, а не втягивать страну в конфликты, которые ведут к росту цен, экономической нестабильности и угрозе безопасности.

Напомним, что военная кампания США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. За это время стороны обменялись многочисленными ударами. Авиация коалиции наносила удары по объектам в Тегеране и других иранских городах, в то время как Иран отвечал ракетными и беспилотными атаками по израильской территории и американским военным базам в регионе.

